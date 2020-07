Policiais do 14º BPM prestigiam entrega de kits da merenda escolar em Serra Talhada

Policiais Militares do 14º Batalhão, prestigiaram a entrega de kits da merenda escolar, para pais de alunos da Escola Municipal Nossa Senhora Da Penha, no bairro Cohab, em Serra Talhada, no Sertão de Pernambuco.

A medida visa ajudar famílias carentes, que devido os recentes alagamentos na cidade e a pandemia do Covid-19, ficaram em situação de vulnerabilidade social.

Os policiais também orientaram os funcionários da escola e a população presente, sobre as medidas de enfrentamento ao novo coronavírus e o cumprimento do Decreto do Governo Estadual.