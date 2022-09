Cantor Vicente Nery se envolve em acidente

Um acidente com o cantor Vicente Nery, muito conhecido no Nordeste, foi registrado esta tarde em Fortaleza.

De acordo com informações apuradas junto a um irmão do cantor, Vilton Nery falando ao comunicador e blogueiro Evandro Lira para o blog, no choque do carro que ele guiava, uma LW4 contra a parede, ele teve ao menos uma fratura exposta no braço e uma lesão na perna.

O irmão dele dirige agora ao pronto socorro para onde Nery foi levado. Não se sabe muito sobre as circunstâncias do acidente.

Vicente Nery nasceu no ano de 1977 na localidade de Pedra Branca, município de Aracoiaba, no Ceará. Tem 45 anos.

Adotou seu nome artístico em homenagem ao seu pai, Vicente Neri, apenas substituindo a última letra do nome. Estreou em 1993 na banda de forró Cheiro de Menina, onde permaneceu por mais de uma década, gravando 16 álbuns, tornando-se bastante conhecido.

Ele é um dos símbolos da luta contra a Covid-19, tendo escapado da morte por muito pouco após vários dias de internação.

Do Nill Júnior