Juntos vamos vencer a fome!

Para combater a fome e a miséria, a LBV inicia mobilização nacional e convoca uma seleção solidária para seu time

A fome infelizmente está crescendo cada vez mais no Brasil e no mundo. São 66 milhões de brasileiros que vivem em situação de insegurança alimentar, segundo a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO/ONU).Por outro lado, a Copa do Mundo está chegando e é um momento de muita alegria, de união e de muita torcida pela vitória do time do coração, mas não podemos nos esquecer daqueles que vivem à margem da fome e da miséria.

Sempre em campo nessa luta, a Legião da Boa Vontade (LBV) convoca você para reforçar seu time solidário em busca de mais uma vitória: o fim da fome no Brasil. Dessa forma, a Instituição lança a sua tradicional campanha Natal Permanente da LBV — Jesus, o Pão Nosso de cada dia! Juntos podemos acabar com a pobreza e as desigualdades sociais.

A meta deste ano é entregar, de setembro a dezembro,mais de 1,3 milhão de refeições para crianças e jovens atendidos nas unidades da LBV no Brasil. Além disso, a campanha também tem o propósito de arrecadar e entregar, neste Natal,50 mil cestas de alimentos para milhares de famílias atendidas pela Instituição e por entidades parceiras em 250 municípios brasileiros.

Vai começar a convocação do time solidário! Como ajudar?

Você pode levar alimentos não perecíveis até a LBVa instituição fica localizada na Rua dos Coelhos 219, Bairro Coelhos. Ou, se preferir, faça sua doação via site da LBV (www.lbv.org) ou via Pix Solidário ([email protected]).Faça parte desse time solidário, e vamos juntos vencer a fome!