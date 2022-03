Cantor Zezo é assaltado em Campina Grande e tem prejuízo de cerca de R$ 40 mil

g1-PB

O cantor Zezo Potiguar foi assaltado em Campina Grande, na madrugada desta quarta-feira (16).

O artista estava a caminho de um hotel onde ficou hospedado, no bairro Mirante, na Zona Leste da cidade, quando foi surpreendido por pelo menos dois suspeitos que trafegavam em uma moto. O músico estava acompanhado por um motorista, que também foi vítima.

Na ação, os criminosos anunciaram o assalto e conseguiram roubar dois aparelhos celulares e diversas joias, sendo o prejuízo avaliado em cerca de R$ 40 mil. Foi registrado um boletim de ocorrência na Central de Polícia de Campina Grande. Segundo a assessoria de imprensa da Polícia Civil, o caso segue em investigação.

Antes do crime, Zezo, que foi a Campina Grande para participar da gravação de um DVD do cantor Ton Oliveira, estava em um bar, às margens do Açude Velho, no Centro da cidade, onde se confraternizava com amigos. Do Nill Júnior