Polícia deflagra operação tática e prende acusados de homicídios no Araripe

A Polícia Civil de Pernambuco deflagrou na manhã desta terça-feira (15), a operação de intervenção tática denominada Linha Vinte e Oito, vinculada à Diretoria do Interior 2 (DINTER 2), realizada pela 24ª Delegacia de Homicídios de Araripina, sob a presidência do delegado George Dantas Saraiva.

A operação resultou no cumprimento de 04 Mandados de Busca e Apreensão Domiciliar e um Mandado de Prisão Temporária, os quais têm por objetivo o combate aos Crimes Violentos Letais Intencionais (CVLI) ocorridos este ano na região do Araripe, mais precisamente na cidade de Exu. A ação contou com o apoio da Delegacia da 24ª DESEC e do 7º Batalhão de Polícia Militar e do Batalhão Especializado de Polícia do Interior (BEPI).

Também nesta terça-feira (15), foram realizadas autuações em flagrante de três indivíduos pelos crimes de homicídios dolosos qualificados, tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo. Os investigados foram capturados pela PMPE na divisa entre os estados de Pernambuco e Ceará. Eles são acusados de executar duas pessoas na cidade de Exu, no último dia 12 de março.

A ação foi desenvolvida pelo 7º BPM de Ouricuri, sendo os criminosos apresentados na sede da 24ª DPH em Araripina, onde foram presos em flagrante delito. Com os flagranteados foram apreendidos um revólver calibre 38, droga, facas e celulares. Do Nill Júnior