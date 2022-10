Cantora Amanda Wanessa deixa hospital no Recife 642 dias após sofrer grave acidente de carro

Artista foi levada a uma clínica de reabilitação do Recife

Amanda passou todo o período de internação no Real Hospital Português (RHP), no bairro do Paissandu, área central do Recife. Segundo publicação no perfil da cantora no Instagram da noite do último sábado (8), ela agora foi levada a uma clínica de reabilitação da capital pernambucana.

“Não temos palavras para expressar o que todos nós, família, amigos, sentimos”, diz trecho da legenda da publicação, que tem uma foto da cantora em um leito da clínica de reabilitação.

“Nós, família, publicamos com muito carinho para registrar o MILAGRE! É o ‘retrato’ da graça de Deus. Aleluia”, afirma outro trecho do comunicado. Essa foi a primeira foto pública de Amanda desde o acidente.

“Nunca deixamos de crer. E continuaremos firmes. Ainda temos um longo caminho a percorrer? Sim. Mas quem ‘começou a boa obra é fiel para cumpri-la!’ Amém?”, completa a nota.

Em entrevista recente à Quem, o marido de Amanda, Dobson Santos, explicou que ela fazia procedimentos cirúrgicos no hospital, em agosto.

“Ela tem que colocar uma prótese na cabeça, na parte da pelota craniana, para deixá-la estável e até para fins estéticos. Ela está recuperando a parte cognitiva, está melhorando e esperamos uma melhora significativa depois do procedimento”, contou.

O acidente

Amanda Wanessa estava acompanhada do pai, da filha de 6 anos e da amiga Juciara Pimentel quando ocorreu o acidente, em 4 de janeiro de 2021, na PE-60, em Rio Formoso, na Mata Sul de Pernambuco.

Segundo versão da família, um caminhão carregado com tijolos invadiu a faixa contrária, colidindo com o veículo em que estavam a cantora e as outras três vítimas.

Feridos, o pai e a filha de Amanda receberam alta poucos dias após darem entrada no hospital. A também cantora Juciara Pimentel passou por cirurgia no Hospital de Palmares.

Em maio de 2021, quatro meses após o acidente, a Polícia Civil de Pernambuco apresentou o resultado do inquérito. Segundo a corporação, as investigações apontaram que a cantora “deu causa ao acidente”. Ninguém foi indiciado.

A carreira

Amanda Wanessa nasceu na cidade de Palmares, na Mata Sul de Pernambuco, e canta desde os 7 anos, segundo informações de sua página no YouTube.

Aos 17 anos, Amanda gravou seu primeiro álbum. Hoje ela tem oito álbuns lançados, além de duas lives exclusivamente produzidas para o YouTube e distribuídas em plataformas digitais.

Membro da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Amanda Wanessa iniciou sua carareira musical ainda adolescente em Barreiros, também na Mata Sul de Pernambuco.

Ela é casada com o produtor musical Dobson Santos e tem uma filha, Mel.

Atualmente, Amanda faz parte do cast da gravadora MK Music.

folhape