Miguel Coelho é diagnosticado com pneumonia

O ex-prefeito de Petrolina e candidato a governador de Pernambuco no primeiro turno, Miguel Coelho, foi diagnosticado com pneumonia. A informação foi confirmada nesta terça-feira (11) após a realização de exames médicos. Miguel está em casa, na cidade de Petrolina, em tratamento para a recuperação de sua saúde.

Nas redes sociais, o ex-prefeito comunicou que ficará em repouso por recomendação médica, mas pretende participar de atividades políticas ainda no segundo turno. “Estou em repouso para me recuperar o mais rápido possível. Em breve, espero retornar com saúde plena para colaborar na eleição da governadora Raquel Lyra e na reeleição do presidente Bolsonaro”, informou.

folhape