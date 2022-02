Carlos Filho fará apresentação no Museu do Cangaço em Serra Talhada

Após a saída do serra-talhadense Carlos Filho, 33 anos, do The Voice Brasil da Rede Globo. O cantor estará fazendo uma breve apresentação no pátio do Museu do Cangaço no próximo domingo (20), com horário previsto para início ás 21h.

A Coluna Repórter Ligeirinho, apurou que o evento será restrito, devido aos protocolos rígido de enfrentamento ao novo coronavírus.

O evento reunirá uma apresentação intimista de sua formação em Trio junto a Rafa Marques (Bandolim) e Júlio César Mendes (Acordeon).

O repertório fará um passeio pelas músicas da atual pesquisa da gravação do disco do cantor que se encontra em fase de pré-produção.

A apresentação seguirá todos os protocolos de segurança sanitária do Decreto 52.249 de fevereiro de 2022. Exigência do passaporte vacinal, uso obrigatório de máscara, capacidade reduzida do espaço e distanciamento entre as cadeiras.

Para você adquirir o ingresso basta, CLICAR AQUI, no valor de R$ 50,00 (ingresso único).