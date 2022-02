ST: Vandinho da Saúde cobra posto da Guarda Municipal em Varzinha

Na última Sessão Ordinária realizada na terça-feira (08), no plenário da Câmara de Vereadores. O vereador Vandinho da Saúde (Patriotas), utilizou a tribuna para cobrar da prefeita Márcia Conrado – PT, a instalação de um posto da Guarda Municipal no distrito de Varzinha, em Serra Talhada.

Na tribuna o parlamentar alegou que pessoas saem de outros locais para praticar atos de vandalismo no distrito.

“Venho solicitar aqui através de um requerimento apresentado hoje, várias pessoas depredam o patrimônio público. É de extrema importância a instalação de um posto fixo da Guarda Municipal no distrito de Varzinha, já que o Estado de Pernambuco é omisso com aquele distrito“, disse o vereador criticando o governo estadual.

“Pois criou um posto da Polícia Militar, mas poucos dias depois retirou os policiais daquele distrito, deixando ali aquela comunidade sem segurança adequada, nos ouvimos relatos, várias pessoas sai de outros distritos para fazer bagunça, bebendo em praças públicas, até mesmo fazendo sexo explícito“, afirmou.

A prefeita Márcia Conrado – PT sempre teve olhar especial para as comunidades rurais do município, visto que já esteve no distrito de Varzinha e reafirmou melhorias para a população.