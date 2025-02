Casal suspeito de matar o menino Arthur de apenas 2 anos em Tabira, segue foragido

O casal identificado por Giselda da Silva Andrade e Antonio Lopes Severo, conhecido por “Frajola”, segue foragido.

Os principais suspeitos de terem matado o menino Arthur Ramos do Nascimento, de apenas 2 anos e 11 meses, em Tabira, segue foragido. O crime brutal aconteceu nesse domingo (16).

De acordo com informações, eles eram responsáveis pela criança na ausência da mãe, que trabalha viajando. Há dois meses, o pai da criança, Lucas Ribeiro cometeu suicídio.

A criança já vinha sendo maltratada, e, de acordo com informações, chegou a se perder e ser encontrada em outro bairro da cidade. Arthur ficava sob a responsabilidade do casal Giselda e Antônio. A mãe pode responder pelo crime de abandono de incapaz, já que ainda de acordo com informações, vivia mais fora do que na cidade. Ela estava há cerca de 2 meses fora.

As polícias Militar, Civil e BEPI, estão à procura do casal. Quem souber qualquer informação pode entrar em contato com a polícia sigilosamente e com segurança.

O policial militar de Tabira, Junior Ferreira está oferecendo, por conta própria, mil reais para quem der informações verdadeiras sobre o paradeiro do casal.

Do Blog afogadosconectado