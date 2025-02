Homem é preso em flagrante após atirar contra o próprio filho na zona rural de Serra Talhada

Um caso grave de violência familiar foi registrado na manhã desta segunda-feira (17), na zona rural de Serra Talhada. Um homem foi preso em flagrante por posse ilegal de arma de fogo e munições, porte ilegal de arma branca e ameaça por violência doméstica, após atirar contra o próprio filho.

De acordo com a Polícia Militar, a vítima acionou o efetivo do 14º BPM denunciando que o próprio pai teria ameaçado sua vida e a de sua mãe, chegando a disparar um tiro de revólver calibre 38 em sua direção. A equipe se deslocou até a residência do acusado, que tentou negar as acusações, mas acabou confessando que possuía a arma e que havia realizado um disparo.

Além do revólver calibre 38, os policiais encontraram seis munições do mesmo calibre, um recipiente com esferas e outro com chumbo, reforçando a gravidade da situação. O suspeito foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil para as providências cabíveis e permanece à disposição da Justiça.

Casos como esse evidenciam o perigo da posse ilegal de armas e a necessidade de medidas rigorosas contra a violência doméstica. A população pode denunciar situações semelhantes de forma anônima pelo Disque Denúncia: (87) 9 9995-4641.

DO Júnior Campos