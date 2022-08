Casos de furto de hidrômetro crescem em Serra Talhada

A onda de casos de furto de hidrômetro continua em em Serra Talhada. Mais uma ocorrência do tipo foi registrada no centro da cidade e a dona da residência afirmou que além de roubarem o seu aparelho medidor, ainda danificaram o local onde ele fica instalado.

A vítima do furto foi até a Compesa para noticiar o caso e lá foi orientada a procurar a delegacia para registrar o acontecido.

Esse é o terceiro caso registrado em uma semana na cidade. A suspeita é que mais pessoas estejam passando pelo mesmo, mas não tenham prestado queixa.

As informações foram obtidas pela produção do programa Frequência Democrática. Do Vila Bela Online20