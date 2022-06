CDL realiza lançamento da 22°ExpoSerra e anuncia atrações

Nesta sexta-feira (17), ocorreu o lançamento oficial da programação da 22° ExpoSerra com o tema: “Conectada com o Desenvolvimento”. A feira de indústria, comércio e inovação acontece há 22 anos contando com esta edição, na Capital do Xaxado.

A solenidade de anúncio da programação, aconteceu no Sesc Serra Talhada, espaço que também será realizada a feira, nos dias 14, 15 e 16 de julho.

Também marcaram presença Maurício Melo – Presidente da CDL; Francisco Mourato – Presidente do Sindcom; Elyzandro Nogueira – Secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo; Marlo Julião – Empresário da MJ Soluções Empresariais; Everaldo Lima – Empresário da Lima Calçados e Carla Coelho – Gerente do Sesc Serra Talhada.

“O Sesc vem a Serra Talhada para contribuir com o Sertão. Acredito que a exposerra será um divisor de água e transformar a gente em pessoa. Vamos buscar esse desenvolvimento em Serra Talhada, parabéns a toda organização deste evento”, ressaltou Carla Coelho.

“Vão ser cerca de 250 stands, estamos com quase todos vendidos. Teremos arena gastronômica e arena da moda que cerca de 12 empresas farão parte, geração de empregos. Uma grande expectativa é grande pela a parte da população, nessa noite vai acabar o mistério e vamos anunciar as atrações”, disse Maurício Melo.

O Sebrae contará com apoio de R$ 500.000,00 para apoio da realização da ExpoSerra; Montagem de 110 estandes para as micro e grandes empresas; Presenca das empresas Brejinho, Custódia, São José do Egito, Serra Talhada, Tacaratu e Triunfo dos segmentos de comércio, serviço, indústria, economia criativa. Ampliação da Arena Gastronômica para dez estandes. “A ExpoSerra sempre trouxe grande investidores para a nossa região. Estamos há dois anos sem ela, esse ano terá de tudo para ser sucesso, um local coberto como o Sesc Serra Talhada. Eu vim aqui representar a prefeita Márcia Conrado, que está em viagem à trabalho e podem contar com o apoio da secretaria e o governo municipal”, pontuou Elyzandro Nogueira.

Do Nayn Neto