Sebastião Oliveira se desliga da Frente Popular em Pernambuco

Nesta tarde de sexta-feira (17), o comunicador Francys Maya trouxe a informação com exclusividade, em que Sebastião Oliveira (Avante), se desligou da Frente Popular em Pernambuco, após 16 anos.

De acordo com informações, a reunião aconteceu com a presença do governador de Pernambuco Paulo Câmara (PSB), Prefeito de Recife João Campos (PSB). Ele deixa os cargos há disposição do líder estadual.

Há expectativa é que seja feita uma coletiva de imprensa neste domingo (19), em Serra Talhada, marcada para às 17h, no Hotel São Cristóvão. As presenças de Marília Arraes (SD), André de Paula (PSD) e o próprio Sebastião Oliveira (Avante) também já foram confirmadas. Na mesma data acontece o Arraiá da Juventude com Vicente Nery, Leó Magalhães, Caninana, Filipe Santos na Estação do Forró. Do Nayn Neto