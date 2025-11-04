China reforça denúncia sobre uso indevido de R$ 24 milhões da Previdência, critica abandono do Vila Bela e diz que Serra Talhada ‘está se diluindo’

Durante seu pronunciamento na sessão da Câmara de Vereadores desta terça-feira (5), o vereador China Menezes voltou a cobrar respostas do governo municipal sobre problemas que vêm sendo enfrentados pela população de Serra Talhada, com destaque para a situação do bairro Vila Bela, que, segundo ele, “parece ter sido atingido por um tsunami”.

O parlamentar abordou o impasse no transporte coletivo do município, que permanece paralisado, e citou a atuação do Ministério Público de Pernambuco (MPPE), que instaurou o Procedimento Administrativo nº 02480.000.244/2025 com o objetivo de acompanhar e fiscalizar as medidas voltadas à efetivação da gratuidade no transporte para idosos.

China relatou que já havia feito cobranças anteriores sobre o tema, sem retorno, mas se mostrou satisfeito com a recente intervenção do MPPE, que passou a acompanhar o caso. Segundo ele, manteve contato com Cílio Antunes, Superintendente da Autarquia Municipal de Trânsito (STTrans) que prometeu dar um retorno no próximo dia 23, após reunião para tratar das pendências com as empresas responsáveis pelo serviço.

“Tem gente pagando R$ 10 numa corrida de mototáxi para o centro. E quem tem dois ou três filhos acaba vindo a pé, debaixo do sol. A população está sofrendo”, alertou.

Na sequência, o vereador voltou suas críticas para o Vila Bela, citando o abandono do bairro e as dificuldades enfrentadas pelos moradores. Ele disse ainda que o cenário de descuido é visível em vários pontos do bairro:

“Estive lá e o que vi foi lamentável. Tentaram ensaiar uma reforma na Praça dos Pneus, mas o que estava ruim ficou pior. Hoje parece mais um depósito de lixo, cheia de mato, espinhos e restos de sofá. O governo precisa intervir e devolver esse espaço às crianças.”

EDUCAÇÃO E OBRAS PARADAS

O vereador reconheceu avanços na Educação, elogiando o secretário Edmar Júnior pela climatização das salas da Escola Nossa Senhora da Penha, na Cohab. Segundo ele, o secretário garantiu que todas as salas estarão climatizadas até o fim de novembro.

“O secretário tem compromisso. Ligou pra mim às 10 da noite, dando retorno. Isso é respeito com o vereador e com o povo”, afirmou.

China também cobrou melhorias para a Escola Neto Pereirinha, onde pais pedem climatização. O secretário informou que o prédio ainda está sob convênio com o MEC, o que impede intervenções imediatas. Outro ponto citado foi a creche Sagrada Família, cuja obra deve ser retomada após nova licitação com três empresas participantes.

CRÍTICAS A GESTÃO MUNICIPAL

Apesar dos reconhecimentos pontuais, China Menezes fez duras críticas à atual gestão municipal, afirmando que “Serra Talhada está se diluindo”. Ele citou o abandono de órgãos públicos, praças e quadras, e questionou a aplicação dos recursos do município, denunciando o montante pago com a folha de pagamento.

“São R$ 11,5 milhões com folha de pagamento e R$ 3,3 milhões com contratados. Mas as melhorias não aparecem. A cidade arrecada muito e entrega pouco”, afirmou.

Por fim, China Menezes voltou a alertar sobre o uso indevido de recursos do Instituto de Previdência, citando valores superiores a R$ 24 milhões que, segundo ele, teriam sido utilizados de forma irregular.

“Dizem que é mentira, mas está no Ministério Público. Tiraram o dinheiro da Previdência e lá na frente isso vai virar um problema enorme”, concluiu.

Do Júnior Campos