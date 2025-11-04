Morre músico Jackson Raimundo Ferreira, saxofonista da banda de Kátia Di Tróia, vítima de descarga elétrica em show

Faleceu na madrugada desta terça-feira (4), por volta de 0h25, o músico Jackson Raimundo Ferreira, de 40 anos, integrante da banda da artista Kátia Di Tróia. O saxofonista não resistiu após sofrer uma forte descarga elétrica durante um show na zona rural de Serra Talhada, no Sertão de Pernambuco.

De acordo com informações apuradas, o incidente ocorreu na madrugada do domingo (2), enquanto Jackson se apresentava em um evento de aniversário realizado na residência de um empresário serra-talhadense. Um curto-circuito teria provocado o choque que atingiu o músico no palco.

No local estavam presentes médicos convidados, que agiram rapidamente prestando os primeiros socorros logo após o desligamento geral da energia elétrica. Apesar dos esforços, o músico não resistiu às complicações decorrentes do acidente.

Em nota publicada nas redes sociais, a cantora Kátia Di Tróia lamentou profundamente a perda do colega e amigo:

“É com profundo pesar que recebemos a triste notícia do falecimento do nosso querido amigo e talentoso músico Jackson Raimundo Ferreira. Jackson foi mais do que um músico — foi uma alma iluminada que expressava sentimentos através de cada nota tocada, encantando corações e deixando sua marca por onde passava. Sua arte, sua alegria e sua amizade sincera permanecerão vivas na memória de todos que tiveram o privilégio de conviver com ele. Que Deus o receba com luz e música nas portas do céu, onde, com certeza, continuará a encantar com seu dom. Nossas condolências aos familiares e amigos. Descanse em paz, Jackson Raimundo Ferreira, o som do seu sax jamais será esquecido.”

A morte de Jackson Raimundo causa profunda comoção no meio artístico local. Amigos, colegas de profissão e admiradores destacam o talento e o carisma do músico, cuja trajetória foi marcada pela paixão pela música e pelo amor ao saxofone.