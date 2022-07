Cobrança de R$ 300 por ingresso para jogo de futebol da quarta divisão vira caso de polícia em Pernambuco

O parlamentar solicitou também que a delegacia apure se o dirigente estaria praticando “crime abusivo no fornecimento de serviços, exigindo do consumidor vantagem manifestamente excessiva, infração de ordem econômica, além de contrariar a Política Nacional das Relações de Consumo”.

A polêmica do ingresso de R$ 300 começou no domingo (24), após a primeira a partida entre Santa Cruz e Retrô, válida pela segunda fase da Série D.

Desde então, várias entidades entraram no caso. Nesta terça, a Ordem dos Advogados do Brasil Secção Pernambuco (OAB) notificou o Retrô, que é de Camaragibe, na Região Metropolitana.

Segundo informações, os advogados apontaram que “a ausência de racionalidade” no valor dos ingressos “pode configurar infração à ordem econômica, tendo em vista que a defesa do consumidor constitui um dos princípios da ordem econômica, conforme art. 170, da Constituição Federal”.

Em nota, o órgão de defesa do consumidor levou em consideração o artigo 39, incisos V e X do Código de Defesa do Consumidor, quando cita ser vedado exigir do consumidor vantagem “manifestamente excessiva, bem como o aumento do preço sem justa causa”.