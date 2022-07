IFSertãoPE divulga listas de espera e edital de convocação de candidatos do Sisu 2022.2

O Instituto Federal do Sertão Pernambucano (IFSertãoPE) divulgou, nesta terça-feira (26), as listas de espera e o edital n.º 55/2022, que define o cronograma e demais procedimentos relativos à realização da inscrição dos candidatos aprovados na chamada regular do Sistema de Seleção Unificada (Sisu), edição 2022.2. Nesta convocatória, constam os nomes dos candidatos que confirmaram o interesse por vagas remanescentes da chamada regular. A ordem de classificação foi estabelecida com base nas notas obtidas pelos candidatos no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2021.

A inscrição virtual é obrigatória para todos os candidatos e candidatas cujos nomes foram divulgados na lista de espera e deverá ser realizada no período de 27 de julho até 1.º de agosto. Para concorrer às vagas disponíveis, é necessário o preenchimento completo do formulário de inscrição e a anexação de todos os documentos exigidos, conforme o grupo de concorrência do(a) candidato(a).

Devido ao período de distanciamento social imposto pelo avanço da Covid-19 no Brasil, as matrículas serão realizadas remotamente, através dos seguintes atalhos:

Campus Petrolina: https://forms.gle/nGvFCLK7HyEBTgsXA

Campus Petrolina Zona Rural: https://forms.gle/kGPNyQkEHGp1D7e59

Campus Floresta: https://forms.gle/wQGZCQNnZpaREgGH7

Campus Salgueiro: https://forms.gle/BZggLBRF6ePikaMy5

Campus Ouricuri: https://forms.gle/nMHXFMhLNGDtXioaA

Campus Serra Talhada: https://forms.gle/inN1X4B81zLTMp4C8

Consulte as listas de espera e o edital n.º 55/2022 nesta página.

Do Nill Júnior