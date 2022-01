Colisão deixa dois óbitos no Sertão da Paraíba

Um acidente com um carro e dois animais foi registrado na noite deste domingo (02/01) e acabou tirando a vida das jovens, Evelyn Emanuela, de Tavares, e Vitória Medeiros, de Princesa Isabel, no Sertão da Paraíba.

Segundo informações, o automóvel – modelo Golf, de cor prata e placas MYR 6A08 – em que as vítimas fatais estavam, teria colidido contra duas vacas soltas na PB-306, próximo ao bar de João Soares. Com o impacto, os animais morrem no local.

Além de Evelyn e Vitória, ainda estava no carro: o namorado da tavarense e cabeleireiro, Danilo Silva, e seu irmão e também cabeleireiro, Daniel, namorado da jovem princesense.

Evelyn teve morte instantânea, enquanto Vitória faleceu no hospital Regional de Princesa Isabel – unidade de saúde em que ela e as demais vítimas sobreviventes haviam sido socorridas.

O grupo, segundo relatos, estava voltando à Tavares no momento do acidente após participar de um evento no Povoado Lagoa da Cruz, em Quixaba/PE. Do Nayn Neto