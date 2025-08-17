Colisão entre carro e ônibus deixa feridos na BR-232, em Salgueiro

Um grave acidente foi registrado por volta das 22h30 deste sábado (16), no Km 507 da BR-232, em Salgueiro, Sertão de Pernambuco. O sinistro envolveu um carro de passeio e um ônibus em uma colisão frontal.

De acordo com informações preliminares, a suspeita é de que o carro tenha invadido a contramão da rodovia, provocando a batida. O motorista do veículo ficou ferido e foi socorrido para o Hospital de Salgueiro. Ele se recusou a realizar o teste do bafômetro e acabou autuado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF).

No ônibus, o condutor e alguns passageiros também sofreram ferimentos. Ao todo, sete ocupantes precisaram ser encaminhados para o hospital a fim de receber atendimento médico.

Do Júnior Campos