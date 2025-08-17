Homem é preso após ameaçar família com facão em Serra Talhada

Na noite de sábado (16), uma ocorrência de violência doméstica mobilizou policiais do 14º BPM no bairro Vila Bela, em Serra Talhada, no Sertão do Pajeú. Um homem armado com um facão ameaçou três pessoas — duas mulheres e uma criança de apenas 1 ano — dentro da própria residência.

De acordo com informações repassadas pelas vítimas, o suspeito chegou em casa alterado, após uma discussão em um bar, e passou a proferir ameaças de morte. Durante a confusão, ele chegou a agredir a criança com um tapa no rosto.

Ao perceber a aproximação da guarnição, o homem tentou fugir pulando o muro, mas acabou contido pelos policiais.

Ainda segundo a PM, o suspeito já possuía histórico de violência doméstica, utilizava tornozeleira eletrônica e estava descumprindo uma medida protetiva em vigor.

A ocorrência foi registrada na Delegacia de Polícia Civil de Serra Talhada, onde o flagrante foi lavrado, a arma branca apreendida e as vítimas encaminhadas para adoção das medidas legais cabíveis.