Justiça Eleitoral define hoje substituto da vereadora cassada Juliana Tenório em Serra Talhada

A Justiça Eleitoral de Serra Talhada realiza, na manhã desta segunda-feira (18), a contagem oficial de votos para definir quem assumirá a vaga deixada pela vereadora Juliana Tenório, que perdeu o mandato após decisão do Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco (TRE-PE). A sessão está marcada para as 10h, no Fórum Eleitoral da cidade.

A cassação atingiu não apenas a parlamentar, mas também o partido Solidariedade, legenda pela qual Juliana foi eleita. Com isso, será feita uma recontagem para definir o próximo suplente com direito à cadeira na Câmara Municipal.

Entre os nomes mais cotados estão Nailson Gomes (Republicanos) e Vandinho da Saúde (Podemos). Nos bastidores, a aposta é de que Nailson Gomes deve ser oficializado como o novo vereador, mas a confirmação só virá após a análise da Justiça Eleitoral.

O resultado será acompanhado de perto pela classe política e pela população, já que a decisão pode mexer diretamente na composição da Casa Legislativa de Serra Talhada.