Colisão entre motocicletas deixa vítima ferida em Serra Talhada

Nessa segunda-feira (03) a Polícia Civil foi acionada para uma ocorrência de colisão entre duas motocicletas. No bairro Alto do Bom Jesus, próximo a Lagoa Maria Timóteo.

Uma vítima do sexo feminino (idade não identificada) e condutora de uma das motocicletas, encontrava-se no chão com a barriga voltada para baixo, sem capacete e consciente com lesões na face e expondo dor na clavícula. O outro condutor da motocicleta, um homem (idade também não identificada) , foi encontrado ao lado do local do acidente, sem apresentar lesões.

A vítima foi socorrida com atendimento pré-hospitalar e encaminhada ao HOSPAM para realização dos procedimentos necessários. Do Vila Bela Online