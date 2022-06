Colisão frontal deixa ferido na BR-232 em Serra Talhada

O acidente ocorreu nas proximidades do KM-418 na BR-232, perímetro urbano de Serra Talhada.

Neste sábado (11), mais um acidente de trânsito foi registrado na Capital do Xaxado envolvendo um veículo de passeio e um caminhão. O acidente ocorreu nas proximidades do KM-418 na BR-232, perímetro urbano de Serra Talhada.

De acordo com informações apuradas pelo Repórter Ligeirinho, um veículo modelo Gol de cor branca, se chocou frontalmente com um caminhão. Não houve informações sobre o estado de saúde do motorista do caminhão.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para o atender a ocorrência, chegando ao local constatou que tinha uma vítima presa nas ferragens, um homem de 40 anos, a perna esquerda estava presa na ferragens, foi necessário a utilização do desencarcerado para abrir a porta do veículo.

A vítima foi removida do veículo, e conduzida ao Hospam pela a equipe do SAMU. Do Nayn Neto