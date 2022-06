Mulher é presa embriagada no bairro Vila Bela em Serra Talhada

Policiais Militares do 14°BPM durante patrulhamento visualizaram a imputada conduzindo um FIAT UNO em alta velocidade, passando sobre as calçadas efetuando aceleradas bruscas (arrancadas). De imediato, foi realizado acompanhamento e ao ser abordada foi constatado que esta apresentava visíveis sinais de embriaguez alcoólica, fato confirmado mediante teste do etilômetro resultante em 0,58 mg/l. Diante o fato, a imputada foi conduzida a DPC local para adoção das medidas cabíveis. Do Vila Bela Online