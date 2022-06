Homem é detido por porte ilegal de arma de fogo, em ST

Na manhã desta sexta-feira (10), por volta das 10h19, um homem foi detido por porte ilegal de arma de fogo, na zona rural de Serra Talhada, Capital do Xaxado.

De acordo com informações, Policiais Militares do 14º BPM durante patrulhamento receberam informações de que no endereço citado, estariam várias pessoas caçando animais silvestres.

Chegando ao local, um indivíduo foi abordado, mas nada de ilícito foi encontrado com ele. Entretando, ao ser questionado pelo policiamento sobre a posse de arma de fogo, ele respondeu que possuía o objeto para matar cobras e para caçar animais.

Foi feito o deslocamento até a residência do imputado, que entregou a arma de fogo artesanal, além de outros materiais (espoleta, chumbo e pólvora).

Diante os fatos, o homem foi encaminhado, juntamente ao material apreendido, para a Delegacia de Polícia Civil Local para a adoção das medidas cabíveis. Do Nayn Neto