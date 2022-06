Mulher é agredida a pauladas pela tia, no bairro Cagep, em Serra Talhada

Uma mulher foi agredida por sua tia no bairro Cagep, em Serra Talhada.

Segundo a vítima, que compareceu à delegacia de Policia Civil após o episódio, ela foi agredida com um pau depois de uma discussão verbal entre as duas.

Os vizinhos, que presenciavam as agressões separaram as duas. A vitima deseja representar criminalmente a autora da violência e para isso preencheu um laudo traumatológico para comprovação das agressões.

As informações foram obtidas com exclusividade pela produção do programa Frequência Democrática. Do Vila Bela Online