Colisão frontal entre carro e caminhão deixa ferido na BR-232, em Arcoverde

Um grave acidente foi registrado por volta da meia-noite desta sexta-feira (2), no Km 252 da BR-232, em Arcoverde, no Sertão de Pernambuco. A colisão frontal envolveu um carro de passeio e um caminhão.

De acordo com as primeiras informações, a suspeita é de que o motorista do carro tenha invadido a contramão da rodovia, provocando o impacto.

O condutor do carro ficou ferido e foi socorrido para o Hospital Regional de Arcoverde. Seu estado de saúde não foi informado.

Já o motorista do caminhão saiu ileso. Ele foi submetido ao teste do bafômetro, que apresentou resultado normal, descartando a ingestão de álcool.

As causas do acidente ainda estão sendo investigadas pelas autoridades.