Polícia detalha ataque brutal com foice em Flores; vítima sofreu golpes na cabeça e está sob observação médica

A Polícia Militar detalhou, nesta sexta-feira (2), a ocorrência de lesão corporal registrada no distrito de Fátima, zona rural de Flores, no Sertão do Pajeú. O caso, noticiado em primeira mão por este blog, aconteceu na noite da última quinta-feira (1º), por volta das 19h20, na Rua Rosa Xavier Campos.

Segundo informações do 14º BPM, um homem de 48 anos, morador da mesma rua onde ocorreu o crime, é acusado de atacar outro morador do distrito com golpes de foice na região da cabeça. Uma testemunha relatou aos policiais que o agressor chegou ao local onde a vítima conversava com outra pessoa e, após proferir ameaças, iniciou os ataques violentos.

Durante a tentativa de impedir a agressão, a testemunha também foi ferida na mão ao entrar em luta corporal com o autor, que fugiu em seguida e não foi localizado, apesar das diligências feitas pela guarnição.

A vítima, cuja idade não foi informada, conseguiu se abrigar dentro da residência, onde foi socorrida por uma equipe médica de urgência. De acordo com a PM, ela deu entrada no hospital local com múltiplas lesões na cabeça e permanece sob observação. Ainda no leito, a vítima relatou que o ataque teria sido motivado por ciúmes do agressor, que suspeitava de um possível envolvimento amoroso entre os dois.

A ocorrência foi registrada e será investigada pela Delegacia de Polícia Civil de Flores.

Do Júnior Campos