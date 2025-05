Lívia Terto é coroada Miss Serra Talhada 2025 em noite especial

A noite da última quarta-feira, 30 de abril, foi marcada por emoção e brilho no Beach’n Garden, em Serra Talhada. Em uma cerimônia prestigiada por familiares, amigos, autoridades e figuras da sociedade local, Lívia Terto recebeu oficialmente a faixa e a coroa de Miss Serra Talhada 2025.

A solenidade contou com a presença do vice-prefeito Faeca Melo, do secretário de Assistência Social Márcio Oliveira, além de ex-misses e representantes da comunidade. O momento simbólico marcou o início da jornada de Lívia rumo ao título estadual.

Com 25 anos e formada em Psicologia, Lívia revelou que o convite para participar do concurso partiu da própria coordenação local. Desde então, vem se preparando intensamente para o Miss Pernambuco, que acontece em setembro, em Recife. A rotina inclui cuidados com o corpo, a mente e a postura – fatores essenciais para a competição. Curiosamente, ela é prima de Matilde Terto, que levou o título de Miss Pernambuco em 1976, mostrando que a beleza e o carisma correm na família.

Thiely Oliveira, que representou Serra Talhada em 2024, fez questão de prestigiar a nova miss e se colocou à disposição para apoiá-la durante a preparação. “É importante dar continuidade a esse legado e ver a cidade sempre bem representada”, destacou Thiely.

Coordenador do concurso, Allan Jones Eliodoro celebrou mais essa etapa e reforçou o protagonismo da cidade nos concursos de beleza. Serra Talhada já soma quatro títulos na categoria adulta feminina, dois na teen e um na categoria mini. Com otimismo, ele acredita que Lívia pode conquistar o tão sonhado pentacampeonato para o município.