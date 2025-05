Filho pede socorro na PM e salva mãe de tentativa de estrangulamento em Serra Talhada

Uma mulher de 34 anos foi vítima de violência doméstica no início da noite desta quinta-feira (1º), no bairro da Cohab, em Serra Talhada, Sertão do Pajeú. O caso foi registrado por volta das 19h50, quando um menor de idade procurou diretamente o 14º Batalhão de Polícia Militar para pedir ajuda, relatando que o companheiro de sua mãe a estava agredindo fisicamente e destruindo móveis da casa.

Diante da gravidade do relato, os policiais seguiram imediatamente até o endereço informado, na Rua 25. Ao chegarem ao local, encontraram a porta da residência aberta e flagraram o agressor — um homem de 42 anos, de profissão não informada — empurrando a vítima contra a parede e segurando-a pelo pescoço com ambas as mãos.

A equipe interveio de forma imediata para conter o agressor e libertar a vítima, sendo necessário o uso de algemas, conforme prevê a Súmula Vinculante nº 11 do Supremo Tribunal Federal. Após o controle da situação, a mulher relatou aos policiais que mantém um relacionamento com o acusado há cerca de um mês, e que ele passou a residir com ela desde março deste ano.

Segundo a vítima, as agressões começaram após o consumo de bebida alcoólica, quando o homem teria iniciado uma série de insultos verbais, seguidos de agressões físicas com tapas, chutes, puxões de cabelo e tentativa de enforcamento. A mulher apresentava lesões visíveis no pescoço. Já o acusado não possuía marcas de agressão.

Diante dos fatos, os envolvidos foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Serra Talhada, onde foi lavrado um auto de prisão em flagrante. A ocorrência resultou em um encaminhamento e um flagrante.