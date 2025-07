Com 98,36% de presença, Waldemar Oliveira comemora desempenho na Câmara dos Deputados

O deputado federal Waldemar Oliveira (Avante-PE) utilizou as redes sociais, nesta segunda-feira (28), para comemorar seu desempenho em participação nas sessões da Câmara dos Deputados. Segundo ele, o índice de presença é de 98,36%, o que demonstra compromisso com o mandato e com a representação de Pernambuco em Brasília.

“Sigo firme representando Pernambuco com responsabilidade e dedicação”, afirmou o parlamentar.

Na publicação, Waldemar destaca que estar presente no plenário não deve ser visto apenas como uma obrigação formal, mas como parte essencial do trabalho de quem deseja transformar a realidade com seriedade e resultados.

“A presença no plenário não é apenas uma obrigação, é parte fundamental do trabalho de quem quer transformar a realidade com seriedade e resultado”, reforçou.

O deputado finalizou a mensagem reafirmando o compromisso com o trabalho e o povo pernambucano:

“Seguimos juntos, com trabalho e compromisso.”

Do Júnior Campos