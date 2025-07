Polícia Federal e Polícia Militar erradicam 150 mil pés de maconha no Sertão de Pernambuco

A Polícia Federal, em ação conjunta com a Polícia Militar de Pernambuco (3° BPM – Arcoverde), erradicou, no dia 22/7, aproximadamente 150 mil pés de maconha em três plantações localizadas na zona rural do município de Sertânia/PE.

O trabalho foi resultado de levantamentos realizados pelas duas forças policiais e faz parte das ações sistemáticas de combate ao tráfico de drogas no estado. Caso a droga fosse colhida, prensada e preparada para o consumo, poderia gerar cerca de 50 toneladas de maconha.

As plantações foram destruídas no próprio local, seguindo os protocolos operacionais. Parte do material foi coletada e registrada para subsidiar as investigações em andamento. Também foram apreendidos oito cartuchos de munição calibre .32, três carregadores de rádio comunicador, três cadernos com anotações e sete cartões de crédito.

A operação representa mais um passo no desabastecimento dos pontos de venda de drogas em Pernambuco e em estados vizinhos, contribuindo para a redução de crimes violentos associados ao tráfico, como homicídios, latrocínios, roubos, furtos e disputas territoriais.