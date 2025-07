Proprietário calcula prejuízo em 20 mil depois que carro desgovernado invadiu sua loja no centro de Serra Talhada

A loja Shopping do Poço de Lero e Diana, localizada na Rua Enock Ignácio de Oliveira, no centro de Serra Talhada, foi parcialmente destruída na noite desta segunda-feira (28), após um carro desgovernado invadir o estabelecimento e fugir do local.

Segundo a Polícia Militar, que atendeu à ocorrência por volta das 23h30, câmeras de segurança registraram o momento em que um veículo modelo Corsa, de cor prata com teto preto, subiu a calçada em alta velocidade, quebrou o portão da loja e, logo em seguida, deixou o local rapidamente.