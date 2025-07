Mulher é agredida após pedir música em bar no bairro Bom Jesus, em Serra Talhada

Uma ocorrência de agressão foi registrada na noite desta segunda-feira (28) no bairro Bom Jesus, em Serra Talhada.

Segundo a Polícia Militar, a vítima relatou que estava ingerindo bebidas alcoólicas num Bar quando, ao solicitar uma música, foi surpreendida com um soco no rosto desferido por um homem, sem entender o motivo da agressão.

A PM foi acionada e esteve no local. As partes envolvidas foram conduzidas à Delegacia de Polícia Civil para que fossem adotadas as medidas legais cabíveis.