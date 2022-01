Com estoque de sangue em situação crítica, Hemope faz apelo por doações

A disseminação da Covid-19 e dos casos de influenza impactaram negativamente as doações de sangue na Fundação de Hematologia e Hemoterapia de Pernambuco (Hemope). Por isso, segundo o próprio hemocentro, a queda na reserva de bolsas de sangue já atingiu os 30% e a situação é crítica para quase todos os tipos sanguíneos, com exceção do AB (-).

A Secretaria Estadual de Saúde (SES) fez um apelo junto com o principal hemocentro estadual e convocou a população pernambucana para repor os estoques. O Hemope é responsável por suprir as necessidades de toda a rede pública de saúde.

De acordo com a diretora de Hemoterapia do hemocentro Recife, Anna Fausta, o Hemope costumava receber cerca de 350 pessoas por dia. Hoje a média é de, no máximo, 200 doadores. A principal preocupação é não conseguir atender devidamente os hospitais.

SAIBA COMO DOAR

Para doar sangue, o candidato deve estar em boas condições de saúde, ter entre 16 e 69 anos. Para aqueles com 69 ou mais, é necessário que tenha começado a doar antes dos 60 anos no Hemope. Pessoas com menos de 18 anos precisam estar acompanhados de algum responsável legal.

O pré-doador também deve pesar mais de 50 quilos, ter dormido pelo menos 6 horas nas últimas 24 horas e ter se alimentado antes da doação. É necessário levar um documento original com foto, emitido por órgão oficial, como identidade, cartão de profissional liberal, carteira de trabalho e previdência social.

Faça sua doação de sangue no Hemope Serra Talhada.

Endereço: 418, R. Joaquim Godoy, 382 – Nossa Sra. da Penha, Serra Talhada – PE. Telefone: (87) 3831-9321. Do vilabelaonline