PM cumpre mandado de prisão por porte ilegal de armas em São José do Belmonte nesse sábado, 22

Policiais Militares do 14º BPM, em operação conjunta com Polícia Civil deram cumprimento ao mandado de prisão, com validade até 19/01/2029, em desfavor de um acusado na Vila Belmiro, São José do Belmonte.

Ao chegarem na residência, perguntaram se imputado tinha conhecimento do mandado de prisão , ele respondeu que sim. Foi perguntado se ele possuía arma de fogo, o imputado respondeu que não, porém entregou 17 ( dezessete) munições Cal.38 intactas, marca CBC e 06 ( seis ) munições deflagradas marca CBC, que tinha vindo na mudança de Triunfo – PE para Belmonte – PE.

Diante do ocorrido, o conduziram, junto com o material apreendido à DPC local para serem tomadas as medidas cabíveis. Do Vila Bela Online