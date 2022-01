Serra Talhada: Compesa publica licitação para obras de ampliação do sistema de abastecimento

Conforme anúncio do governador Paulo Câmara, em dezembro, foi publicado no Diário Oficial do Estado desta sexta-feira (21), a autorização para licitação das obras de ampliação e adequação do Sistema de Abastecimento de Água de Serra Talhada.

Um investimento de R$ 22 milhões que possibilitará a retirada da zona urbana do município do esquema de rodízio e um incremento no abastecimento para municípios atendidos pela Adutora do Pajeú, beneficiando 130 mil pessoas. O edital do certame está disponível no site da Companhia, e a disputa tem data marcada para 31 de março.

O projeto prevê implantação de uma nova estação de tratamento de água com capacidade de 200 litros de água por segundo, o que representa um aumento em 100% da capacidade de tratamento para as localidades atendidas atualmente pela Adutora do Pajeú, que são os municípios de Calumbi e Serra Talhada, e os que estão previstos para serem atendidos em 2022, que são Santa Cruz da Baixa Verde e Triunfo.

Também haverá implantação e substituição de cerca de 40 quilômetros de tubulações, possibilitando a retirada da zona urbana de Serra Talhada do sistema de rodízio.

“As intervenções promoverão a universalização do abastecimento de água na cidade, incluindo áreas de expansão com a implantação de 300 ligações novas. Pelo projeto, serão implantados, ainda, dois reservatórios de concreto armado com 600 m³, e executados os serviços de energização, urbanização e reforma do reservatório existente. São intervenções muito importantes que permitirão a melhoria da oferta de água na região”, explica a presidente da Compesa, Manuela Marinho. Do Nill Júnior