Com vacinação infantil contra Covid em ritmo lento, Pernambuco anuncia ‘Dia C’ de imunização de crianças

“Observamos uma desaceleração da variante ômicron. Atingimos um platô e estamos com indicadores ainda em patamares elevados. Foram 829 casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave nessa última semana, uma queda de 6,6% em relação à semana anterior, 59 casos a menos”, disse o secretário (veja detalhes mais abaixo).

Já foram distribuídas 640.380 doses de vacinas contra a Covid-19 destinadas às crianças para os municípios pernambucanos. Destas, 300.979 foram aplicadas pelas cidades até a quarta-feira (16).

As estratégias dos municípios para avançar na imunização de crianças devem incluir, além do Dia C, vacinação nas escolas entre a segunda-feira (21) e a sexta-feira (25), bem como outros locais por onde os pequenos circulam, ao longo da semana.

“As estratégias devem atingir os locais de grande circulação dos pequenos, especialmente as escolas, porque são espaços onde as crianças passam mais tempo e são locais propícios para o convencimento dos pais sobre a importância da vacinação”, disse a superintendente de Imunizações, Ana Catarina Melo.

A superintendente afirmou que não devem faltar unidades de vacina, já que o estado deve receber mais de 227 mil doses, entre remessas de Coronavac e Pfizer pediátrica, destinadas ao público infantil.

“Atualmente, as melhores coberturas de vacinação de crianças estão no Sertão do estado, na 7ª Geres [Gerência Regional de Saúde], com sede em Salgueiro, que já tem 46% da população infantil vacinada com a primeira dose”, disse Ana Catarina Melo.

Desaceleração da pandemia

A sexta semana epidemiológica de 2022, que compreende o período entre 6 e 12 de fevereiro, apontou para uma desaceleração de casos no estado. Além da redução de pessoas com quadros graves de Covid-19, houve diminuição da solicitação de leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI): foram 629, 39 a menos que na semana anterior.

“Ainda temos mais de 800 pessoas internadas nos leitos de UTI da rede pública de saúde. Além disso, as mortes pela doença, que costumam atingir o teto duas semanas após o pico de contaminação, seguem crescendo”, afirmou o secretário.

Somente nesta quinta-feira (17), foram confirmados 15 óbitos de pessoas por Covid-19 em Pernambuco. “A gente ainda está contabilizando as mortes desse período mais duro, que foram as duas semanas anteriores. Não é momento de baixar a guarda, de não ter cautela”, alertou Longo.

A chegada do mês de março, conhecido por iniciar o período de alta de casos de doenças respiratórias, é outro fator que leva o estado a seguir em alerta com os números da pandemia.

“Temos uma preocupação adicional com o início do nosso período de sazonalidade das doenças respiratórias, no começo de março, e a possível introdução e circulação da nova subvariante da ômicron, a BA.2, que traz ainda mais incertezas”, disse o secretário.

André Longo lembrou que a vacinação é a maior arma contra a Covid-19. “Atualmente, quase meio milhão de pessoas não tomou a segunda dose da vacina e, pelo menos, outras 500 mil estão atrasadas com o reforço”, disse.