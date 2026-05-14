Comerciante é executado a tiros em frente de casa e crime choca Santa Cruz da Baixa Verde

Um crime violento registrado nesta quarta-feira (13) abalou os moradores de Santa Cruz da Baixa Verde, no Sertão pernambucano. A vítima foi um comerciante bastante conhecido na cidade, identificado popularmente como Alecio de Zequinha Pedro.

De acordo com relatos iniciais, o homem estava em frente à própria residência quando homens armados chegaram ao local e efetuaram vários disparos. Ele não resistiu aos ferimentos e morreu antes de receber atendimento.

A motivação do homicídio ainda é desconhecida.

Equipes policiais foram acionadas e realizaram os primeiros levantamentos no local do crime. O corpo deverá ser encaminhado ao Instituto de Medicina Legal (IML) da região.