Celular aponta ‘Tio Bode’ como possível articulador de assalto na zona rural de Serra Talhada, diz PM

A Polícia Militar de Pernambuco detalhou, nesta quinta-feira (14), a dinâmica do assalto registrado na Fazenda Triângulo, na zona rural de Serra Talhada, e revelou novos elementos da investigação que podem ajudar na identificação dos suspeitos.

Segundo o 14º BPM, a vítima foi rendida dentro da propriedade por dois homens encapuzados e armados com revólveres, enquanto um terceiro integrante aguardava do lado de fora em um Volkswagen Fox branco, sem placas aparentes. O crime aconteceu por volta das 9h da manhã.

De acordo com o relato da vítima aos policiais, os criminosos anunciaram o assalto, exigiram dinheiro e fizeram buscas no interior da residência sob ameaça. Aproximadamente R$ 5 mil em espécie foram levados pelo grupo.

Após o roubo, equipes da Polícia Militar iniciaram diligências e receberam informações de que o veículo utilizado pelos suspeitos teria sido visto nas proximidades do Sítio São Bento, seguindo em direção ao Sítio Pau Ferro, região de divisa entre Pernambuco e Paraíba.

A PM informou que montou um cerco em conjunto com equipes da Polícia Militar da Paraíba. Durante as buscas, o carro suspeito foi localizado trafegando em direção às viaturas. Ao perceberem a aproximação policial, os três ocupantes abandonaram o veículo e fugiram a pé pela vegetação.

Ainda segundo a corporação, ordens de parada foram emitidas, mas os suspeitos ignoraram e conseguiram escapar em meio à mata fechada.

Durante as varreduras, os policiais encontraram um aparelho celular Samsung Galaxy pertencente a um homem identificado apenas como “Gilson”. Conforme a PM, o aparelho continha contatos frequentes com outro indivíduo conhecido como “Tio Bode”, apontado como possível articulador da ação criminosa.

Dentro do veículo abandonado, também foram encontradas duas placas veiculares ligadas a um automóvel pertencente a uma locadora de veículos. A empresa informou que o carro estava alugado a um terceiro.

Do Júnior Campos