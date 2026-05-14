Homem é preso após ameaçar incendiar casa e matar mulher em Serra Talhada; município já soma 279 casos de violência e segue sem secretária da Mulher

Um caso grave de violência doméstica foi registrado na noite desta quarta-feira (13), no bairro Bom Jesus, em Serra Talhada. De acordo com informações do 14º BPM, um homem foi preso em flagrante após descumprir medida protetiva, agredir e ameaçar de morte a ex-companheira.

A ocorrência aconteceu na Travessa do Sol. Segundo a Polícia Militar, a vítima procurou ajuda na cadeia pública após sofrer agressões dentro da residência. Como não possuía aparelho celular, ela se deslocou até o local para denunciar o caso.

Ainda conforme o relato da vítima, o ex-companheiro chegou à casa após ingerir bebida alcoólica. Ao ser solicitado que deixasse o imóvel, ele teria desferido um tapa no rosto da mulher e passado a ameaçá-la utilizando uma garrafa contendo álcool, afirmando que colocaria fogo nela e também na residência.

Após as ameaças, o suspeito deixou o local dizendo que retornaria para cumprir o que havia prometido. Aproveitando a saída do homem, a vítima fugiu e pediu ajuda.

Os policiais realizaram diligências e conseguiram localizar o acusado na residência da vítima. Ele foi abordado e encaminhado junto com a mulher para a Delegacia de Polícia Civil.

A PM informou ainda que, durante a realização do exame traumatológico, o imputado voltou a ameaçar a vítima, afirmando que iria matá-la caso fosse preso.

O episódio reforça um cenário preocupante em Serra Talhada. Somente nos quatro primeiros meses deste ano, 279 mulheres já foram vítimas de violência no município, média superior a dois casos por dia. Atualmente, a cidade segue sem titular na Secretaria da Mulher desde o último dia 11 de abril.