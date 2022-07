COMPESA interrompe distribuição em Brejinho e Santa Terezinha

A Compesa informou em nota que o fornecimento de água foi suspenso temporariamente nas cidades de Brejinho e Santa Terezinha.

Em Brejinho, a informação é de rompimento na Adutora que abastece a cidade. As equipes já estão atuando nas intervenções necessárias e a expectativa é retomar o abastecimento neste sábado (09), pelos setores 4, 5, 6 e 7 (Alto do Comércio, Alto da Boa Vista e Centro), normalizando em seguida a distribuição nos demais setores conforme o calendário programado a partir de terça-feira (12)”, diz a nota.

Em Santa Terezinha, houve necessidade de manutenção emergencial na Estação Elevatória do Tigre.

As equipes já estão em campo executando os serviços necessários e a expectativa é retomar o fornecimento de água neste sábado (09), a partir do setor 2 (Rua Juvino Leite, Bernardo Gomes e outras) e Setor 3 (Ruas Inácio Mariano e José Davi), depois seguindo o abastecimento conforme o calendário. Do Nill Júnior