Voltar Olinda abraça pré-candidaturas de Anderson Ferreira e Gilson Machado

O presidente do Partido Liberal (PL) em Pernambuco e pré-candidato ao Governo do Estado, Anderson Ferreira, decidiu deixar de lado os protocolos e comandou do meio do público, na noite de ontem (7), em Olinda, mais um evento da caravana Simbora Mudar Pernambuco. O ex-prefeito do Jaboatão dos Guararapes se mostrou impressionado diante da receptividade, e fez questão de agradecer a cada gesto de apoio e carinho da população que lotou o encontro, realizado em uma casa de recepções no bairro de Casa Caiada.

Anderson destacou o potencial turístico de Olinda como ferramenta para geração de emprego e renda, um setor que ainda contribui para a valorização cultural e atração de investimentos por meio da expansão da rede hoteleira e ampliação de polos gastronômicos.

“Olinda é uma cidade conhecida internacionalmente por suas manifestações culturais, pelas belezas naturais e um sítio arqueológico de incalculável riqueza histórica que conta a história de Pernambuco e do Brasil. É preciso que o governo estadual passe a olhar para o turismo cultural com a seriedade que o setor demanda porque há nele uma valiosa ferramenta de fomento econômico”, observou Anderson Ferreira.

O ato contou com a participação do ex-ministro do Turismo e pré-candidato ao Senado, Gilson Machado Neto (PL); do deputado federal André Ferreira (PL); e de pré-candidatos à Câmara Federal e Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe). “Auditório lotado, mais de mil pessoas do lado de fora e um movimento totalmente orgânico. É para tapar com barro, massapê, cimento e asfalto”, pontuou Gilson.

Do sertaotv.com