COMPESA investe R$ 20 milhões para tirar Serra Talhada do rodízio

Triunfo, Calumbi, Santa Cruz da Baixa Verde e alguns distritos também serão beneficiados

O Governo do Estado, por meio da Compesa, está executando uma obra importante que promete ampliar a oferta de água para os 130 mil moradores da cidade de Serra Talhada.

Será implementada uma nova Estação de Tratamento de Água (ETA), que irá beneficiar, ainda, Triunfo, Calumbi, Santa Cruz da Baixa Verde e alguns distritos.

A obra contempla a substituição de 37 quilômetros de tubulação, o que possibilitará o fim do sistema de rodízio na zona urbana de Serra Talhada. Estão sendo investidos, por meio do Plano retomada, o montante de R$ 22 milhões na ação.

Com esta obra será possível expandir o abastecimento de água na cidade para as áreas não atendidas, a exemplo do bairro Jardim das Oliveiras e Malhada da Pedra. Será construído um novo reservatório com capacidade de 600m³ para aumentar a capacidade de armazenamento, e ainda estão previstos serviços de energização, urbanização e reforma do reservatório existente da COHAB.

“Essa é uma obra bastante esperada porque, além de acabar com o rodízio em Serra Talhada, irá atender áreas de expansão da cidade. Estamos a todo vapor com equipes trabalhando na execução dos serviços”, afirmou o gerente de Unidade de Negócios da Compesa, Luciano André. Do Nill Júnior