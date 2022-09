PM combate tráfico de drogas no bairro Borborema em Serra Talhada

Policiais Militares do 14º BPM durante Operação Conjunta com Polícia Civil deram cumprimento aos mandados de busca e apreensão e de prisão no bairro Borborema em Serra Talhada nessa terça (20), em desfavor da uma suspeita, onde foi encontrado R$ 44,00 (quarenta e quatro reais ) em espécie, algumas bolsas de plástico usado para embalar droga, papeis de seda e 06 (seis pedras de crack).

Diante o fato, a mulher foi encaminhada a Delegacia de polícia Civil local para as devidas providências. Do Vila Bela Online