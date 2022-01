Compesa promete nova estação de tratamento para eliminar rodízio de abastecimento em Serra Talhada

Em entrevista na Vilabela FM, Luciano André, gerente regional da Compesa, falou sobre os investimentos que a companhia tem reservado para este ano para Serra Talhada. Dentre eles, o projeto de ampliação do abastecimento de água da cidade.

Segundo Luciano, a Compesa tem trabalhado para sanar as deficiências dessas redes que estouram com frequência e o objetivo é eliminar também o rodízio no abastecimento do município, através da aquisição de uma nova estação de tratamento. “Esse recurso aí já foi garantido e esse ano a gente vai tá trabalhando forte para eliminar o rodízio de Serra Talhada”, afirmou o gerente.

Ainda de acordo com o gerente, que falou ao Frequência Democrática sobre o prazo da obra, a nova estação de tratamento da Compesa em Serra Talhada está mais próxima do que se imagina, pois o projeto já foi liberado, entregue e segue agora para licitação com prazo de três meses para ter início. Do Vila Bela Jornal