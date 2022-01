Confira as 278 vagas de emprego oferecidas através da Agência do Trabalho em PE nesta quinta

Oportunidades estão disponíveis em 23 cidades e são para pessoas com diferentes níveis de escolaridade. Atendimento só precisa ser marcado em unidades de três municípios.

Profissionais que estão em busca de emprego têm 278 vagas disponíveis oferecidas pelas 29 unidades da Agência do Trabalho, da Secretaria do Trabalho, Emprego e Qualificação de Pernambuco (Seteq). As oportunidades desta quinta-feira (6) foram disponibilizadas em 23 municípios do estado.

Há seis oportunidades de emprego para pessoas com deficiências. Além disso, entre postos de trabalho ofertados, estão 20 para jovens aprendizes atuarem como eletricista no Recife (confira lista completa mais abaixo).