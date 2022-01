Dia de Reis: 06 de janeiro marca encerramento do ciclo natalino, entenda data

O ciclo natalino será encerrado oficialmente nesta quinta-feira (6), com o Dia de Reis. Nesta data, vários municípios costumam realizar eventos de uma das mais tradicionais manifestações culturais da época, a Queima da Lapinha.

De acordo com a tradição cristã, teria sido nesta data que o Menino Jesus, recém-nascido, recebeu a visita de três reis magos, os quais lhe trouxeram presentes simbólicos.

Segundo a tradição oral, chamavam-se Belchior, Gaspar e Baltazar e levaram para Jesus, respectivamente, ouro, incenso e mirra.

Cada presente tinha um significado:

O ouro reconhecia Jesus como rei;

O incenso fazia referência a sua divindade;

A mirra representava as características humanas de Jesus.

Conforme narra a Bíblia, os três reis teriam encontrado Jesus Cristo graças a uma estrela que os guiou desde o Oriente até Belém e que ficaria conhecida como a “Estrela de Belém”.

Tradicionalmente é no Dia de Reis que se encerram as celebrações do Natal. É por isso que nesse dia, a árvore, o presépio e os restantes enfeites natalinos são guardados para o próximo ano.