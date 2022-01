Campanha da LBV, SOS Calamidades arrecada donativos para as vítimas das fortes chuvas em todo Estado da Bahia

LBV: Ajude Famílias Atingidas Pelas Fortes Chuvas Na Bahia

As fortes chuvas que assolam diversos estados brasileiros desde o final do ano passado têm deixado milhares de famílias desabrigadas e desalojadas. A situação ainda é grave, com possibilidades de mais chuvas. O seu auxílio é muito importante e fundamental nesse momento.

A Legião da Boa Vontade (LBV), por meio da sua Campanha SOS Calamidades, acionada em situações emergenciais, também faz parte dessa Corrente de Solidariedade a fim de minimizar a dor das famílias atingidas pelas enchentes, apoiando-as no enfrentamento desses desafios.

Os postos de arrecadação da LBV vão receber doações, as quais serão encaminhadas para a Defesa Civil que fará a entrega dos donativos às famílias.

O QUE DOAR:

– Alimentos não perecíveis;

– Itens de higiene (sabonete, creme dental, absorvente, fraldas infantis e geriátricas);

– Itens de limpeza (sabão, água sanitária e detergente)

POSTOS DE ARRECADAÇÃO:

Itabuna: Av. Bionor Rebouças, 135, Caixa D´Água, Tel.: (73) 3212-6242

Lauro de Freitas: Rua Prof. Teócrito Batista, s/n, Itinga, ao lado do Caic, Tel.: (71) 3288-6149

Salvador: Av. Porto dos Mastros, 19, Ribeira, Tel.: (71) 3312-0555

Salvador: Rua Odilon Dórea, 676, Brotas, Tel.: (71) 3234-9314

DOAÇÕES EM DINHEIRO:

Home: www.lbv.org.br

Pix oficial da LBV – E-mail: [email protected]

Contas bancárias

Bradesco: Agência: 0292-5 — C/C: 92830-5

Itaú: Agência: 0237 — C/C: 73700-2

Banco do Brasil: Agência: 3344-8 — C/C: 205010-2

Caixa Econômica Federal: Agência: 1231 — operação: 003 — C/C: 100-0

Santander: Agência: 0239 — C/C: 13.002754-6

ENTREGA DE DOAÇÕES:

Acompanhe a entrega das doações acessando www.lbv.org.br ou o perfil @lbvbrasil no instagram e no facebook.